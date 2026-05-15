Porto Santo celebra o Dia da Família e o Dia das Ecoescolas

Realiza-se, esta manhã, no Parque Florestal dos Salões, no Porto Santo, o Dia da Família e das Ecoescolas, para os alunos e docentes do primeiro ciclo.

Perante largas dezenas de pequenos alunos, o coordenador das escolas do 1.º ciclo, o docente Élvio Sousa, disse aos presentes: "É com satisfação que vos acolhemos neste evento, que é para nós tão especial."

"Ao celebrarmos em simultâneo o Dia da Família e o Dia das Ecoescolas, reafirmamos o nosso compromisso com o lema 'Educar para crescer com valores'", disse.

Elvio Sousa acrescentou que "é com uma educação inclusiva que corresponda às potencialidades de cada aluno, promovendo a participação e o sentido de pertença de cada aluno em condições de igualdade".

Esta manhã, no Parque Florestal dos Salões, no Porto Santo, os mais pequenos terão jogos, declamação de poemas e frases das Ecoescolas e, para terminar, um convívio entre docentes, alunos e funcionários das escolas.