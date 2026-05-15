JPP congratula-se pela aprovação de propostas de Filipe Sousa na República

A Assembleia da República aprovou, por maioria, duas propostas do deputado do JPP Filipe Sousa que recomendam ao Governo a revisão e actualização urgente do regime remuneratório dos militares da GNR e dos agentes da PSP, refere o partido através de comunicado à imprensa.

As propostas prevêem medidas como a revisão global das tabelas salariais da GNR, a harmonização com o respectivo estatuto dos militares, a eliminação de situações de compressão e inversão salarial e a reavaliação dos suplementos associados ao risco, turnos e disponibilidade permanente. O JPP pede ainda que o Governo cumpra os compromissos assumidos com a PSP quanto ao pagamento do suplemento remuneratório de risco.

Para Filipe Sousa, a decisão do Parlamento constitui "um sinal claro de respeito e valorização pelos homens e mulheres que diariamente garantem a segurança dos portugueses, muitas vezes em condições difíceis e com carreiras marcadas por injustiças remuneratórias e falta de valorização profissional".

O deputado sublinha que a valorização destas carreiras é indispensável para travar a perda de efectivos e garantir a atractividade e eficácia do serviço público de segurança. O JPP manifestou "enorme satisfação" pela aprovação das iniciativas.