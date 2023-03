Porcos têm que ser registados em Abril

Os suinicultores estão obrigados a declarar os seus animais em Abril, no âmbito do controlo e erradicação da doença de aujeszky, lembrou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Em agosto, conforme é habitual, os operadores das explorações de suínos já tinham sido chamados a declarar os seus animais.

"No mês de abril, decorre mais um período obrigatório de DES, conforme aviso do PCEDA (Plano de Controlo e Erradicação da Doença de Aujeszky)", lê-se num aviso da DGAV.

Estas declarações podem ser efetuadas pelo operador no portal do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), nos departamentos dos Serviços de Alimentação e Veterinária Regionais ou nas organizações de agricultores protocoladas com o IFAP.

Em causa está uma medida sanitária para o controlo da doença de aujeszky, que pode afetar o sistema nervoso, respiratório e reprodutor dos porcos.

Este vírus pode também ser transmitido, através dos suínos, para outros animais.

Os suinicultores são obrigados a proceder à declaração de existência três vezes por ano -- abril, agosto e dezembro --, informando o número e categoria de animais que possuem.

Caso não cumpram esta medida, ficam sujeitos a penalizações, como a não emissão pelo operador de guias de trânsito de suínos para vida, através do iDigital.

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.