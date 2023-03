Festival AMO-TEatro regressa a Santa Cruz de 25 de Março a 2 de Abril

O 'Festival AMO-TEatro', organizada pelo Grupo de Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha (TEC), está de volta em 2023 e decorrerá de 25 de Março a 2 de Abril.

Neste Festival, que almeja ter na plateia "gente de toda a Madeira e públicos de todas as idades", irão participar grupos regionais, nacionais e internacionais, nomeadamente oriundos da Argentina e da Alemanha.

"Será possível rir, sorrir e refletir sobre temas tabú", "continuaremos com o Teatro na Rua sem esquecer a magia das salas de espetáculo" ou "poderemos estar em família e com amigos", são algumas das promessas deixadas pela organização do evento que passará por todas as freguesias do Concelho de Santa Cruz.



Esta mostra contará com a participação da Companhia "Boca de Cão - Teatro de Rua e Formas Animadas" (Barcelos), Associação "Nuvem Aquarela" (Madeira), "AJIDANHA" (Idanha-a-Nova), Cía Jimena Cavalletti (Espanha), "Fértil" - Associação Cultural, (Famalicão), "Teatro Só", "A OITO" - Oficina de Ideias das Terras do Oeste (Madeira), Associação OLHO.te (Madeira), entre outras.