Suspeita de incêndio era homem a queimar fios eléctricos no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram hoje alertados para uma suspeita de incêndio na Rua Nova do Pina, no Funchal. Quando lá chegaram verificaram que se tratava de um indivíduo a queimar fios eléctricos, com o intuito de retirar o cobre.

A queima foi extinta e foi solicitada a presença da Polícia de Segurança Pública.