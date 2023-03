Rua Nova Pedro José de Ornelas condicionada até 12 de Abril

Será necessário condicionar a circulação rodoviária com proibição de estacionamento na Rua Nova Pedro José de Ornelas, no segmento entre a Rua do Comboio e a Rua de Santa Luzia, para lançamento de rede de abastecimento e execução de ramais de ligação domiciliários. De acordo com nota da CMF, tal acontece entre os dias 14 de Março e 15 de Abril.

Durante este condicionamento a circulação rodoviária funcionará alternadamente mediante sinalização temporária ou recurso a sinalização semafórica temporária.

"A Autarquia do Funchal solicita aos condutores a melhor compreensão por eventuais incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente", refere uma nota à imprensa.