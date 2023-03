Três cruzeiros marcam presença no porto do Funchal

O porto do Funchal encontra-se repleto com a presença de três navios de cruzeiros que, no total, movimentam mais de 11.500 pessoas. Trata-se de cruzeiros que habitualmente marcam presença no porto madeirense à segunda-feira: 'AIDAnova', 'Azura' e 'Azamara Onward'.

O primeiro a chegar foi o 'Azamara Onward', já na tarde de ontem, tal como referiu o DIÁRIO. Trouxe consigo 642 passageiros e 402 tripulantes, numa escala de 24 horas, pelo que parte da Madeira pelas 15 horas, rumo à ilha de La Palma, no âmbito do cruzeiro de 7 noites que está a efectuar, pelas ilhas de Canárias e Madeira, com inicio a 11 de Março.

Já nesta madrugada chegou o 'AIDAnova', com 5 348 passageiros e 1 338 tripulantes. Fica 18 horas na Madeira e sai às 23h00 para Tenerife.

Por fim, o 'Azura' veio de Tenerife com 2.670 passageiros e 1.129 tripulantes para uma escala de 16 horas no Funchal. Parte às 21h30, com destino a Las Palmas. Este é um cruzeiro de 27 noites, que se iniciou a 10 de Março, em Tenerife, com escalas em três ilhas de Canárias, Madeira, Cadiz, Valência, Palma de Maiorca, Sardenha, Piréus, Mikonos, Iraklion, Creta e La Valleta, onde acaba esta viagem a 6 de Abril.