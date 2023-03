Dois voos cancelados após avião da TAP ‘muito atrasado’ ter divergido

Embora as condições atmosféricas, aparentemente, fossem muito favoráveis, com vento quase nulo (4 km/h) e céu (muito) pouco nublado, na última noite alguns voos com destino ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo enfrentaram dificuldades à chegada, um dos quais, o voo da TAP proveniente de Lisboa (TP 1687). O avião que tinha partido com quase 2 horas de atraso em relação ao horário previsto, à chegada a Santa Cruz, perto da 01h00, viria a divergir para a procedência, tendo a ligação sido cancelada. A aeronave ainda chegou a aproximar-se do aeroporto, sobrevoando ao largo de Santa Cruz, mas acabou por ‘seguir em frente’ até ao largo da baía do Funchal, onde deu a volta para regressar directamente a Lisboa. Pelo menos em terra, quem aguardava a chegada deste avião, ficou boquiaberto com o desvio da aeronave, mais ainda quando logo depois, aterravam outros dois aparelhos (TAP e Ryanair).

O regresso a Lisboa do TP 1687 resultou em dois voos cancelados (chegada e partida/voo das 08h00 desta sexta-feira) no Aeroporto da Madeira.