"Acredito que nós não vamos descer de divisão"

A maritimista ferrenha Carla Rodrigues acredita que o Club Sport Marítimo, antepenúltimo classificado, vai manter o lugar na I Liga do Futebol português. Este domingo, 12 de Março, os verde-rubros defrontam o Benfica em jogo decisivo da 24.ª jornada da Liga Bwin, no Estádio dos Barreiros, na cidade do Funchal.

As pessoas estão a dizer que se o Marítimo perder vamos descer de divisão, eu não acredito nisso! Acredito e tenho fé que não vamos descer de divisão. Carla Rodrigues

A madeirense de 50 anos está à frente do projecto de implementação da primeira Claque Feminina do Marítimo, denominada 'As leoas do almirante'. Actualmente em fase de registo, a claque conta já com 55 adeptas que acompanham o Marítimo em todos os jogos, seja em casa, seja na terra dos adversários.

O objectivo, revela Carla Rodrigues, é acompanhar todos os jogos para dar mais incentivo aos jogadores para que consigam alcançar as vitórias: "O Marítimo está a precisar de mais iniciativa, de mais empenho e de muito mais calor do público".

Para a implementação da primeira Claque Feminina do Marítimo, a psicóloga de profissão está a contar com o apoio total do clube: "Há muita burocracia para a criação de uma claque, o presidente do clube está a par da situação e facultou-me toda a documentação que necessito".

Para os jogos da próxima época, Carla Rodrigues quer garantir que o Club Sport Marítimo contará com o apoio de um grupo de 100 mulheres, 'As leoas do almirante', que vão "gritar 'Marítimo' desde o início até ao fim para incentivar a equipa".

"Vamos comer relva para ganhar o Benfica"

Carla Rodrigues está confiante na boa prestação do Marítimo no jogo de hoje frente ao Benfica. A maritimista ferrenha acredita que o clube madeirense vai "conseguir pelo menos um empate" para se manter na I Liga.

Vamos comer relva para ganhar o Benfica como comemos relva para ganhar o Sporting! Carla Rodrigues

Marítimo-Benfica classificado como jogo de alto risco Clube informa que só são permitidos adereços alusivos ao Benfica na bancada destinada aos seus adeptos

Aos jogadores, Carla Rodrigues aconselha "menos individualismo, acreditar na vitória e jogar com amor à camisola". Já aos adeptos, a madeirense pede para que "gritem à vitória do princípio até ao fim, incentivando os jogadores com garra".

Este será um jogo decisivo para a equipa verde-rubra, que está em risco de descer de divisão. Na I Liga de Futebol, o SL Benfica e o CS Marítimo defrontaram-se em 85 jogos, 58 dos quais com o clube das Águias a sair vitorioso, contra 10 dos maritimistas, houve 17 empates.

Dos 10 últimos jogos entre as duas equipas, o Benfica venceu nove.



Actual forma das duas equipas:

Jogos Vitórias Empates Derrotas Golo Average Pontos Marítimo 16.º classificado 23 4 4 15 17-42 16 Benfica 1.º classificado 23 20 2 1 58-13 62

Marítimo Benfica Castigados Val Soares (série de amarelos) nada a registar Lesionados Diogo Mendes Julian Draxler; Gonçalo Guedes; Mihailo Ristic; Rafa Silva Em risco de exclusão André Vidigal; Moisés Mosquera (ambos com 4 amarelos) João Mário; Aursnes; Florentino (os três com 4 amarelos) e Otamendi (com 9 amarelos)

Marítimo já utilizou mais de 40 jogadores esta época? No episódio 7 da temporada 2023 do programa 'Prolongamento' da RTP-Madeira, que foi para o ar a 13 de Fevereiro, o comentador Rui Sardinha afirmou que o Marítimo já tinha utilizado esta temporada 40 jogadores.

Antevisão de José Gomes, treinador do Marítimo:

Antevisão de Roger Schmidt, treinador do Benfica:

Outros acontecimentos que marcam a agenda regional deste domingo, 12 de Março

Este é o septuagésimo primeiro dia do ano. Faltam 294 dias para o termo de 2023.

- Das 11 às 22 horas - 32 .ª Exposição Regional da Anona 2023;

Pelas 12 horas o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o certame;

Produção da anona na Madeira nas 936 toneladas Colheita deste ano é superior à campanha anterior, mas ainda longe dos números de 2021

- 11 horas - O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, irá acompanhar, juntamente, com o vereador que tutela as áreas da Protecção Civil e dos Bombeiros, Bruno Pereira, o exercício comunitário no Núcleo de Protecção Civil da Barreira, na freguesia de Santo António. A iniciativa, integrada no programa ‘Mês da Proteção Civil’ organizado pela autarquia do Funchal, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, irá contar com a colaboração dos Bombeiros Sapadores do Funchal;

- 12h30 - Comemorações dos 45 Anos do Sindicato dos Professores da Madeira no Hotel Vidamar

- 15 horas - Jogo do Campeonato de Portugal entre Beira-Mar - Maritimo B no Estádio Municipal de Aveiro;

- 15 horas - Jogo do Campeonato de Portugal entre AD Machico - Gondomar no Estádio de Machico;

- 15 horas - Jogo do Campeonato de Portugal entre AD Camacha - Salgueiros no Complexo Desportivo da Camacha;

- 16 horas - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa na Procissão do Encontro a partir da igreja do colégio, que será seguida de Eucaristia presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás;

- 18 horas - Concerto da Orquestra Clássica da Madeira com Katia Guerreiro, em parceria com o Sindicato dos Professores da Madeira no Centro de Congressos da Madeira;

- 18 horas - Espectáculo 'EcoMúsica' com o compositor Fábio Caramuru no Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 19 horas - Concerto Ninfas do Atlântico no Museu da Baleia da Madeira, no Caniçal.

Efemérides

Hoje é Dia Nacional da Cáritas, Dia Mundial do Glaucoma e Dia Mundial Contra a Censura na Internet.

1938 - Forças nazis invadem a Áustria, que é anexada no III Reich, no dia imediato, por Adolf Hitler.

1939 - O cardeal Eugenio Pacelli é sagrado Papa com o nome Pio XII.

1940 - A Finlândia assina o tratado de paz com a URSS, cedendo os portos do Mar Báltico e outros territórios.

1956 - A PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado - polícia política da ditadura portuguesa, passa a ter cobertura legal para manter preso, por tempo indeterminado, quem considerar suspeito, mesmo que tenha sido absolvido em tribunal.

1959 - Revolta da Sé, em Lisboa, contra o regime de ditadura de Oliveira Salazar.

1962 - Começam as emissões regulares da Rádio Portugal Livre, emissora clandestina de oposição ao regime ditatorial (ligada ao PCP).

1988 - Adeptos que fugiam de um temporal morrem esmagados no estádio de Katmandu (Nepal). O acidente provoca 93 mortos e mais de 100 feridos.

1989 - O físico Tim Berners Lee, da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), publica um artigo científico no qual propõe um novo sistema de gestão da informação e de partilha entre computadores, difundindo o código para o fazer, gratuitamente, um ano depois. Com o tempo, o sistema passa a ser conhecido como world wide web e converte-se na ferramenta utilizada diariamente por milhões de pessoas em todo o mundo.

1994 - A Igreja de Inglaterra, Anglicana, ordena, pela primeira vez, 32 mulheres para o sacerdócio.

1999 - Polónia, Hungria e a República Checa passam a membros plenos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

2003 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) lança o alerta geral sobre uma estirpe atípica de pneumonia.

2005 - Toma posse o XVII Governo Constitucional, liderado por José Sócrates.

2007 - O antigo inspetor de armamento das Nações Unidas no Iraque Hans Blix acusa a administração Bush e o governo britânico de Tony Blair de terem manipulado o relatório sobre a situação no país apresentado ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

2008 - Um petroleiro sul-coreano colide com um barco de pesca, na costa sul do país, vertendo no mar cerca de 1.100 barris de crude.

2008 - É criada a Base de Dados de ADN ou DNA, iniciais da designação em inglês DeoxyriboNucleic Acid (estrutura responsável pela transmissão de todas as características genéticas no processo de reprodução dos seres vivos).

2010 - Entra em vigor a transferência de Londres para Belfast, na Irlanda do Norte, dos poderes em matéria de polícia e de justiça.

2011 - Realiza-se pela primeira vez um protesto convocado nas redes sociais e não vinculado a partidos políticos ou sindicatos, conseguindo reunir o maior número de manifestantes nas ruas desde o 25 de Abril de 1974. Cerca de 500 mil pessoas participam nas manifestações da "Geração à rasca" em todo o país para reivindicar melhores condições de trabalho e o fim da precariedade.

2015 - O Governo aprova uma proposta de lei que estabelece "a criação de um registo de identificação criminal de condenados por crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual de menores", que segue para o Parlamento.

2019 - O ciclone Idai atinge Moçambique, principalmente a região da Beira, provocando 604 mortos e afetando cerca de 1,5 milhões de pessoas.

2019 - O parlamento britânico volta a chumbar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, com 391 votos contra e 242 votos a favor.

2019 - A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) determina o encerramento do espaço aéreo europeu a dois modelos Boeing 737 Max, após o acidente com uma aeronave da Ethiopian Airlines, no dia 10, em que morreram 157 pessoas.

2020 - Covid-19: Primeiro-ministro, António Costa, anuncia o fecho das escolas de todos os graus de ensino, a partir de 16 de março, e o encerramento de discotecas, a redução da lotação máxima dos restaurantes, a limitação do número de pessoas em centros comerciais e serviços públicos e a proibição de desembarque de passageiros de cruzeiros.

2020 - O desporto português é suspenso por tempo indefinido, numa súbita e inédita paragem desde a II Guerra Mundial. Centenas de provas são adiadas, inclusivamente os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020.

Liga suspende campeonatos por tempo indeterminado Decisão foi tomada nesta quinta-feira pelo grupo de trabalho que está acompanhar a evolução do vírus covid-19 no futebol. Liga recomenda a suspensão imediata dos treinos e pede condutas de contenção social aos jogadores.

2020 - Os jogos das I e II ligas de futebol são suspensos face à crise mundial de saúde pública provocada pela covid-19.

