Nós, Cidadãos! quer mais policiamento de proximidade na cidade do Funchal

O Nós, Cidadãos! afirma que, nos últimos meses, tem sido possível constatar, através da comunicação social, um aumento de um conjunto de acontecimentos relacionados com fenómenos de criminalidade que têm contribuído para que o seu sentimento de insegurança se tenha alterado e substancialmente agravado. Por isso, o partido pede mais policiamento de proximidade na cidade do Funchal.

Num comunicado assinado por Miguel Costa, o partido afirma que os cidadãos estão "cada vez mais inquietos e com receio de padecerem de um qualquer tipo crime, estão agora a adoptar novos hábitos ou modos de viver na cidade do Funchal e, por exemplo, já deixam mesmo de sair à rua em certas zonas da cidade, nomeadamente a partir de algumas horas do dia".

"A imagem de segurança que damos para quem faz turismo na Região (e no Funchal) é (e será) fulcral para continuarmos a atrair novos e mais visitantes, e tudo isto, para NÓS, Cidadãos! deve ser trabalhado pelas entidades competentes de modo cauteloso e preventivo", refere.

Por esse motivo, é pedida a colaboração da PSP, juntamente com a Câmara Municipal do Funchal, para ampliar a intervenção da polícia, solicitando mais policiamento de proximidade.

"Dizem e pedem os funchalenses, em conversa com o NÓS, Cidadãos!, que seria conveniente uma maior e melhor distribuição das forças de segurança pela cidade, pois em certos locais há a impressão de que as pessoas estão por sua conta, na medida em que não se vê policiamento, nem a pé nem a circular em viaturas devidamente caracterizadas, o que teria pelos menos alguns efeito dissuasor", assume o comunicado.

Por isso, esse policiamento deve ser uma prioridade.