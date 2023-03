Jornalista Paulo Almada junta-se à campanha 'Não te Deixes Iludir pela Novas Drogas'

O jornalista da RTP-Madeira Paulo Almada é o mais recente membro da campanha 'Não te Deixes Iludir pelas Novas Drogas', promovida pela Direção Regional da Saúde, através da UCAD.

Hoje foi divulgado aquele que é o 12.º vídeo da campanha. "O consumo das novas substância psicoactivas pode causar descoordenação motora e a dependência vai interferir, por exemplo, com o teu desempenho desportivo e até na forma como interages com os outros", recorda o jornalista da área do desporto. Paulo Almada pede que os jovens optem por actividades saudáveis.