59.º encontro do AMMMSU acontece no próximo domingo

O Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar volta a reunir-se no próximo domingo, 5 de Março, na Igreja paroquial da Raposeira, na Fajã da Ovelha, na Calheta.

O programa será o seguinte:

11h00-Missa na Igreja Paroquial da Raposeira

12h00 - Homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar. Esta cerimónia será realizada na Igreja, no fim da Missa.

13h00 – Almoço no restaurante 'Prazeres à Mesa'

Em comunicado enviado é referido que existirá um autocarro que estará às 8h30 no Porto da Cruz (junto das bombas de gasolina) , às 8h45 em Machico, às 9 horas em Santa Cruz, às 9h15 na Avenida do Mar (junto à GNR), às 9h30 em Câmara de Lobos.

Os antigos militares, naturais da Madeira e seus familiares estão convidados a participar nesta homenagem.

Aqueles que desejam inscrever-se para participar neste evento devem comunicar até o dia amanhã, 2 de Março, para o o contacto telefónico 968041678.