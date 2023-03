Escola do futuro deve garantir "mais experiências no exterior e continuar a valorizar os seus profissionais"

A sessão na Calheta do 'Compromisso 2030' foi dedicada à Educação e contou com cerca de 40 representantes da comunidade educativa local, designadamente o presidente do conselho executivo, diretores de escola, docentes, técnicos, pais e encarregados de educação.

Durante a sessão de auscultação do PSD Madeira, o coordenador do 'Compromisso 2030' para a Educação, José Miguel Sousa, destacou a importância do trabalho em parceria entre as escolas, as Câmaras Municipais e a sociedade civil que tem vindo a ser desenvolvido, bem como a necessária continuidade da valorização das carreiras profissionais dos docentes e de outros técnicos, enquanto incentivo à fixação dos atuais profissionais e captação de novos recursos.

Os investimentos tecnológicos que estão a ser promovidos, pelo Governo Regional, em todas as escolas da Região no âmbito do Programa de Aceleração da Digitalização da Educação, mereceram igualmente referência, tendo sido deixado, a este propósito, o alerta para a necessidade “de os docentes se apropriarem de metodologias de ensino que permitam aproveitar, eficazmente, as potencialidades da Escola Digital”.

Adequar o financiamento às escolas, nomeadamente do primeiro ciclo do ensino básico, em função do respetivo projecto educativo foi outra das medidas apontadas pelo PSD Madeira, que sugeriu igualmente a colocação de mais técnicos especializados para melhor o acompanhamento às crianças e aos alunos.