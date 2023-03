Derrocada encerra estrada que liga a Encumeada ao Paul da Serra

A queda de pedras com alguma dimensão na estrada que liga a Boca da Encumeada ao Paul da Serra (ER 208) impede a circulação automóvel naquela via que é muito procurada por turistas.

A derrocada logo depois do terceiro túnel (no sentido Encumeada - Paul da Serra) terá acontecido já durante a manhã (ou madrugada) desta sexta-feira, conforme testemunham algumas pessoas no local.

As autoridades já foram alertadas, devendo esta via ser oficialmente encerrada até que sejam desencadeadas as necessárias acções de limpeza e verificação de segurança.

Situações como esta não são novas e decorrem do facto de toca aquela via ter sido 'rasgada' na 'beira' da encosta, ladeada por uma escarpa em toda a sua extensão. Em 2013, um derrocada de grande dimensões, nas proximidades do local do deslizamento que agora ocorreu, ditou o seu encerramento durante mais de dois anos e meio, tendo reaberto em Fevereiro de 2016.