Projecto ‘Nós Somos…’ divulga e preserva identidade musical madeirense

Divulgar e preservar a identidade musical madeirense. É este o objectivo do novo projecto, apresentado, esta sexta-feira, pela Associação Aura às Casas do Povo da Região.

A associação apresentou o projecto 'Nós Somos…', no auditório da Casa do Povo da Camacha, que consiste num livro digital e documentário que abrange a divulgação de vários géneros e grupos musicais madeirenses, desde o mais tradicional até ao pop/rock e metal progressivo sinfónico, apelando a públicos diversificados.

Trata-se de um documento válido do ponto de vista histórico para que as várias gerações de hoje e de amanhã, conheçam estes instrumentos, quem os tocava, quem os ensinava e quem os construiu. Para além de todos aqueles que contribuem para a manutenção deste saber”. Isabel Araújo

E acrescentou: “A digitalização deste livro torna mais fácil a sua divulgação, e é neste sentido que agradecemos a colaboração das Casas do Povo na distribuição e divulgação da obra".

O presidente da Associação Aura, Luís França, destacou a singularidade dos instrumentos musicais madeirenses e relembrou a importância de partilhar conhecimentos e passá-los às novas gerações, tendo em conta a riqueza do património cultural e musical madeirense.

A secretaria regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, em representação do Governo Regional, enalteceu a riqueza do património musical madeirense e constatou que a Região tem um extenso leque de jovens artistas músicos, confirmando assim a continuidade da preservação e identidade desse mesmo património cultural.

Se não conhecermos o nosso passado, jamais conseguiremos compreender o futuro. É um legado que se deixa e que dirá o quão importante estas obras serão para as gerações futuras”. Rita Andrade

E acrescentou: "Não é por acaso que a apresentação teve lugar na Casa do Povo da Camacha, visto que esta casa também é uma referência no panorama cultural da Madeira".

De referir que o projecto 'Nós Somos…' conta com o apoio do Governo Regional desde a sua origem e será agora distribuído a todas as Casas do Povo da Região.