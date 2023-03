Bolsa de Turismo de Lisboa prevê "ano bastante optimista" no sector após visita de 63 mil

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorreu na capital entre 01 e 05 de março, contou com 63.000 visitantes à mostra com 75 destinos internacionais, anunciou hoje a organização, antecipando um "ano bastante otimista" no setor.

Em comunicado hoje divulgado, a organização da BTL faz um "balanço bastante positivo" desta que foi a 33.ª edição, que contou com mais de 63 mil visitantes, um aumento de 38% no total e que se divide pelo crescimento de 26% nos profissionais e 59,5% no público.

Ao todo, 1.400 expositores ocuparam a BTL para a promoção de 75 destinos internacionais, "o maior número de sempre", de acordo com a organização.

Citada pela nota, a gestora da BTL, Dália Palma, vinca que esta edição "é sinónimo de um ano de grande otimismo para o turismo nacional".

"Durante o evento tivemos a oportunidade de ouvir a opinião de muitos dos nossos expositores que manifestaram elevada satisfação com o resultado da sua participação na BTL, quer nos dias B2B [dedicados aos profissionais], quer nos dias B2C [dedicados ao público], onde se registou um enorme aumento da procura motivado pela diversidade de destinos e pelas oportunidades disponíveis para a reserva de férias", observa a responsável.

Promovida pela Fundação AIP, a BTL focou-se, nesta 33ª edição, na discussão de temas relacionados com o setor do turismo, como a questão dos recursos humanos, da sustentabilidade, da inovação, da evolução da oferta e procura turística, do turismo cultural ou do turismo LGBTI+.