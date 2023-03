Madeira representada no Congresso da Liga dos Bombeiros Portugueses

Os bombeiros da Região Autónoma da Madeira marcam presença este fim-de-semana no XXII Congresso Extraordinário da Liga dos Bombeiros Portugueses, que decorre em Gondomar, no distrito do Porto.

Presentes estão, concretamente, o comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Leonardo Pereira, elementos da Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira e de outras corporações.

A Liga dos Bombeiros Portugueses, fundada em 1930, é uma confederação que representa as associações e entidades detentoras de corpos de bombeiros no País.

O congresso extraordinário a decorrer representa o culminar de um processo de debate e discussão de ideias entre dirigentes e comandantes acerca do futuro dos bombeiros de Portugal. Nestes dias, para além da votação de assuntos vários de elevada importância para o sector, a situação actual dos Bombeiros é analisada, sendo discutida e votada uma Moção de estratégia global.