Porto Santo com obra de 40 milhões. Construção da nova gare do aeroporto é encarada como oportunidade para fazer da pista da ‘ilha dourada’ uma alternativa à da Madeira, regularmente afectada pelas condições climatéricas. A garantia é dada pelo deputado do PS Carlos Pereira. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 9.

Mas há mais para ver nesta edição desta sexta-feira, como é o caso do PCP obriga Sérgio Marques a ir ao parlamento. Ex-deputado vai mesmo prestar esclarecimentos sobre “obras inventadas” e favorecimento a empresas. Por sua vez, o PS leva a comissão de inquérito para a rua com o objectivo de “desmascarar” o governo.

Fique também a saber que o Tribunal anula condenação por maus-tratos a gatos. Com absolvição, arguido fica desobrigado do pagamento de multa como também da proibição de ter animais pelo período de quatro anos.

Por fim, na educação, nova escola profissional nasce em Câmara de Lobos, e no desporto, José Gomes já venceu o Benfica como técnico do Marítimo.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.