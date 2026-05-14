Universitários da Ribeira Brava com vagas na Residência de Estudantes de Benfica

A Câmara Municipal da Ribeira Brava assinou esta semana um protocolo de colaboração com a Junta de Freguesia de Benfica, em Lisboa, que permitirá aos estudantes universitários ribeira-bravenses acesso a vagas na Residência de Estudantes de Benfica.

A parceria surge na sequência de contactos estabelecidos entre os executivos no início de Abril. Para Jorge Santos, a concretização do acordo representa “uma enorme ajuda” para os jovens do concelho que prosseguem estudos superiores em Lisboa.

“Este protocolo é uma mais-valia para os nossos estudantes, que passam a ter acesso a uma residência universitária com excelentes condições, garantindo maior estabilidade e uma significativa redução de custos”, sublinha o autarca.

Na ocasião, o presidente e vice-presidente da Câmara visitaram as instalações da residência destacando "a qualidade do espaço" agora disponível para os estudantes da Ribeira Brava.

A Residência de Estudantes de Benfica é a única infra-estrutura do país integralmente construída e gerida por uma Junta de Freguesia. Com uma capacidade total de 120 camas, a unidade reserva 80 camas para estudantes bolseiros e 40 para o contingente geral de estudantes.

O protocolo agora assinado oferece aos estudantes da Ribeira Brava "uma solução de alojamento segura, estável e financeiramente mais acessível, constituindo um apoio concreto às famílias e um importante incentivo à continuidade dos estudos superiores fora da Região Autónoma da Madeira", sublinha a Câmara Municipal da Ribeira Brava.