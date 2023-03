Produção da anona na Madeira nas 936 toneladas

A produção de anona na Região Autónoma da Madeira registou um aumentou relativamente à campanha anterior para 936 toneladas, mas ainda está aquém dos valores registados em 2021, revelou este sábado, o secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, no arranque da Festa da Anona, em Santana.

O tutelar da pasta da Agricultura justificou os números da produção com as "alterações climáticas" que têm impactado negativamente o "vigamento" da anona.

Na ocasião, o governante reconheceu o trabalho de todos os produtores e destacou o apoio da secretaria na aquisição de equipamentos para ajudar os agricultores e na disponibilização de técnicos para garantir uma boa produção.

Este ano temos um crescendo de produção face ao ano anterior, mas ainda não atingimos o ano de 2021 porque efectivamente temos tido algumas alterações climáticas têm provocado problemas no vigamento. Humberto Vasconcelos

Amanhã é a vez do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, deslocar-se ao Faial para a Festa da Anona.

Segundo o Governo Regional, o universo de produtores que se dedicam à cultura da anona ascende a 1.160 e a área de produção totaliza 117 hectares distribuídos por toda a Região, mas maioritariamente localizados nos concelhos de Santana, Machico, Santa Cruz e Funchal.

A Festa da Anona é uma organização da Casa do Povo do Faial, em colaboração com a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, já vai na sua 32.ª edição. O certame foi interrompido por causa da pandemia.