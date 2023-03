BMW I3 120Ah Pack Desportivo Eléctrico

Este BMW combina a tecnologia de ponta com o conforto. Viatura elétrica, espaçosa, confortável e com autonomia de 300 km. Vem equipado com motor elétrico de 120Ah com 170 cavalos de potência e caixa automática de velocidades. Viatura com muitos extras de fábrica, de destacar o pack desportivo, jantes liga leve rodado 20, sensores de estacionamento, camera auxiliar de marcha atrás, carregamento rápido, espelhos retrovisores rebatíveis eletricamente, serviços connected drive, conectividade aparelhos móveis bluetooth e usb com carregamento wireless, hotspot WiFi, pack comfort advanced, volante multifunções, suporte copos, apoio de braço, sensores de luz e chuva, sistema navegação profissional, BMW service inclusive até Janeiro 2024, entre outros.

O seu valor comercial no Megamotor é de 32 900 euros, havendo, também, a possibilidade de um financiamento desde 415,38 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses por mútuo acordo*.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291934107/913454545 ou 913454540 ou então visite-nos na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.