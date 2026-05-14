Vereda do Ribeiro Pomar temporariamente encerrada

A Junta de Freguesia do Porto Moniz informou, através de uma publicação nas redes sociais, que a Vereda do Ribeiro Pomar encontra-se temporariamente encerrada.

Em causa está uma "grande quebrada" que levou ao encerramento dessa vereda e que a autarquia de freguesia está " a desenvolver todos os esforços para proceder à limpeza e reabrir o percurso com a maior brevidade possível. "