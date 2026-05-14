Vereda do Ribeiro Pomar temporariamente encerrada
A Junta de Freguesia do Porto Moniz informou, através de uma publicação nas redes sociais, que a Vereda do Ribeiro Pomar encontra-se temporariamente encerrada.
Em causa está uma "grande quebrada" que levou ao encerramento dessa vereda e que a autarquia de freguesia está " a desenvolver todos os esforços para proceder à limpeza e reabrir o percurso com a maior brevidade possível. "
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