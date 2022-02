Eduardo Jesus abre exposição documental e conferência dedicadas à genealogia

A Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM) inaugura esta sexta-feira, dia 18 de Fevereiro, às 16h00, no átrio do Arquivo e Biblioteca da Madeira, a exposição 'Os Bettencourt Perestrelo de Vasconcelos: uma família e o seu arquivo”'. A cerimónia conta com a presença do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

Seguir-se-á a comunicação 'Os arquivos ao serviço da genealogia - testemunho de um genealogista no mundo português', com o investigador convidado, Dr. Jorge Forjaz. A conferência realiza-se no auditório do ABM, com entrada livre.

Esta exposição apresenta o arquivo da família Bettencourt Perestrelo de Vasconcelos, com mais de 300 documentos (séculos XVII a XX), datados na sua maioria do Antigo Regime e do Liberalismo e amplifica a informação sobre os Perestrelos madeirenses.

São também integrados documentos de outros fundos e instituições, que apontam outros rumos de pesquisa para a área da Genealogia e História das Famílias. Ficará disponível uma versão digital da exposição na página institucional do ABM, permitindo a consulta virtual dos conteúdos e de algumas informações complementares a esta temática.