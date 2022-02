Novo centro documental no Jardim da Serra presta homenagem ao padre Mário Tavares

A autarquia de Câmara de Lobos inaugura, amanhã, dia 11 de Fevereiro, pelas 18 horas, a Biblioteca e Centro Documental Padre Mário Tavares Figueira.

Este centro ficará localizado na antiga EB1/PE do Jardim da Serra, Quinta Leonor, e contará com o espólio documental do homenageado, complementado pelo espólio cedido pelo padre José Luís Rodrigues, pároco de São José e São Roque, natural da freguesia do Jardim da Serra.

A cerimónia será presidida pelo presidente da Câmara, Pedro Coelho, e será ainda marcada pelo lançamento do livro 'A Travessia Redonda', da autoria do padre José Luís Rodrigues.

Esta homenagem do município ao padre Mário Tavares Figueira vai ao encontro do desejo manifestado pela população local, onde o homenageado desenvolveu grande parte da sua acção pastoral, social e política, ao longo dos 22 anos (1969 -1992) que esteve à frente dos destinos da paróquia de S. Tiago, orago da freguesia.

O padre Mário Tavares nasceu na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, a 24 de Junho do ano 1934, tendo falecido a 6 de Junho de 2020. Ao longo da sua vida, foi activista social, político, professor, capelão militar e pároco em várias paróquias da Madeira.

Enquanto pároco, do agora Jardim da Serra, distinguiu-se pelo seu trabalho em todos os domínios da vida da comunidade, pelo seu trabalho profícuo em benefício da população local.

Lutou pela extinção da colonia e pela defesa dos direitos das bordadeiras, incluindo o direito à reforma, fundou a Cooperativa Liberdade, reorganizou a catequese, organizou passeios paroquiais, incentivou as famílias a investir na educação dos filhos, criou o grupo de teatro, instituindo no Salão Paroquial um espaço de cultura, fundou o jornalinho Jardim da Serra, lutou para que fosse construída de raiz uma escola de 1.º ciclo e dinamizou o grupo de Cidadãos Eleitores que esteve na base da elevação do Jardim da Serra à categoria de freguesia.

Teve ainda uma forte participação na vida política local e regional, tendo desempenhado as funções de membro da Assembleia de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos e as de deputado à Assembleia Legislativa da Madeira.