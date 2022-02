Museu de Fotografia da Madeira inaugura exposição de Augusto Cabrita

O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s inaugura, esta sexta-feira, dia 11 de Fevereiro, pelas 17 horas, a exposição 'Índia Portuguesa', de Augusto Cabrita. Na cerimónia marca presença o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

A mostra, que ficará patente na área de exposições temporárias daquele museu, reúne cerca de 50 fotografias a preto e branco, captadas no ano de 1960, aquando de uma viagem pela Índia portuguesa.

Retrata um território que, durante 456 anos, esteve sob a soberania portuguesa e que em três dias, de 17 a 19 de Dezembro de 1961, as tropas da União Indiana puseram fim, com a tomada de Goa, a que se seguiram Damão e Diu, ditando então o fim do Estado Português da Índia.

São registos do quotidiano de uma realidade documentada de forma magistral pela lente de um dos maiores fotógrafos portugueses do século XX, em que o equilíbrio compositivo e o jogo de luzes se manifestam exemplarmente. Secretaria Regional de Turismo e Cultura

Em comunicado, a Secretaria Regional de Turismo e Cultura salienta o contributo do filho autor, Augusto António - também ele fotógrafo e administrador do estúdio no Barreiro com o nome do seu pai - para a concretização desta mostra.

A exposição pode ser visitada até 16 de Julho.

Sobre Augusto Cabrita

Augusto Cabrita (1923-1993) é considerado um dos expoentes máximas da fotografia contemporânea portuguesa e destacou-se ao longo da sua vida pelo primor com que desempenhou a sua profissão. Participou como director de fotografia de vários filmes e documentários, foi realizador e produtor e, como fotógrafo, participou em vários concursos nacionais e internacionais de fotografia.

Foi agraciado com o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique em 1985, tendo-lhe sido atribuído diversos prémios e troféus, com particular destaque para o Medalhão Barreiro Reconhecido na Área da Cultura, Artes e Letras, em 1986, e a Medalha de Mérito Distrital (Setúbal), em 1991.