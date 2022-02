Morreu um dos mais acarinhados porteiros da Discoteca Vespas

Morreu um dos mais acarinhados e respeitados porteiros da Discoteca Vespas. Francisco Freitas - ou 'Kiko' como era conhecido - faleceu esta quarta-feira, dia 16 de Fevereiro, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permanecia hospitalizado desde Janeiro.

A notícia foi avançada por um dos seus melhores amigos, o DJ Ricardo Campos, com quem partilhou muitas noites desde que a catedral da noite madeirense se instalou na Avenida Sá Carneiro.

Hoje faleceu um amigo com um A muito grande! Grande mesmo… amigo, companheiro e colega de trabalho ao longo de muitos anos, figura mítica na noite da Madeira como a primeira cara das Vespas! Ricardo Campos

O cinquentenário, pai de duas filhas, trabalhou nas Vespas até Dezembro de 2021 e só falhou a noite da passagem de ano depois de ter contraído Covid-19.

À família enlutada o DIÁRIO endereça as mais sentidas condolências.

'Kiko' (à direita) trabalhava na discoteca Vespas desde que o clube nocturno foi instalado na Avenida Sá Carneiro.

Nos últimos anos, as 'Vespas' já tinham perdido duas das suas maiores referências. Primeiro faleceu Abreu Justino - em Dezembro de 2018 - homem que era considerado por muitos como o 'braço direito' do empresário Emanuel Rebelo, muito conhecido na noite madeirense, sobretudo entre aqueles que frequentam e frequentaram aquele espaço nocturno. Mais tarde - em Novembro de 2019 - 'partiu' o barman 'Becas'.

Vespas estão de luto O Club Vespas está de luto pelo desaparecimento de um dos seus mais carismáticos funcionários, Abreu Justino, que faleceu esta manhã, aos 57 anos.

São várias as reacções já manifestadas nas redes sociais a propósito do falecimento de Francisco Freitas, sobretudo de DJs com quem o porteiro partilhou muitas noites de festa.

O ex-DJ residente do Club Vespas, Romano Faria, assume que 'Kiko' nunca será esquecido.

Também outro Disc Jockey, neste caso Sílvio Freitas, não esquece a "figura de referência da nossa noite" e garante que foi com 'Kiko' que aprendeu a "respeitar a porta de um club e dar valor ao porteiro".

O empresário Dário Silva, do Grupo Café do Teatro, lembra 'Kiko' como "uma das figuras mais carismáticas da noite".