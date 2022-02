Último sismo sentido na Madeira foi há quase dois anos

"No dia 7 de Março de 2020, pelas 20h58, ocorreu um sismo de magnitude 5.2, com localização epicentral a cerca de 35 km a Sul da cidade do Funchal", noticiava a 9 de Março o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). "Com base na informação da rede sísmica foi determinado que o sismo tinha potencial para ser sentido, tendo sido imediatamente efetuada uma notificação da ocorrência", complementava.

Efectivamente, nessa noite de sábado, toda a Madeira tremeu e até houve estragos ligeiros, mas ao contrário do sismo desta madrugada, em que a maioria das pessoas foi acordada com o ligeiro abalo, a situação foi vivenciada de forma mais dramática, gerando inclusive mais reacções.

No relatório que o IPMA fez então - e que poderá repetir para esta ocorrência - era referido precisamente os relatos por todo o arquipélago. "De acordo com a avaliação da informação recebida da população, o sismo foi sentido praticamente em toda a ilha da Madeira e também na do Porto Santo, tendo a intensidade máxima (Escala Mercalli modificada, 1956) atingido o grau V em diversas localidades da ilha da Madeira, nomeadamente nos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos e Calheta", dizia.

"No Porto Santo a intensidade máxima verificada foi IV (MM56). Nesta componente macrossísmica há a destacar a importância da informação recebida da população através do preenchimento do inquérito macrossísmico disponibilizado para o efeito pelo IPMA no seu sítio na Web". Pode seguir este link.

Continuando, "o sismo foi registado nas 5 estações sísmicas operadas pelo IPMA no arquipélago, tendo-se verificado níveis de aceleração do movimento do solo relativamente elevados, em particular no Pico do Areeiro onde foram medidos 35 cm/s2. Os níveis do movimento do solo registados são compatíveis com os efeitos macrossísmicos reportados pela população", afiançava.



Acrescentava ainda que "até às 12 horas do dia 9 de Março ocorreram 7 réplicas, sendo a de maior magnitude, 2.2, a que ocorreu às 21h22 do dia 7 de Março", situação que no caso da actual ocorrência pode muito bem repetir-se, o que é natural em casos e eventos sísmicos. A intensidade do abalo desta madrugada foi depois corrigida.

Mais, lembra o IPMA, que "a perigosidade sísmica no arquipélago da Madeira é considerada inferior à do Continente e à dos Açores, o que não significa que não possam ocorrer sismos alguns dos quais com impacto potencialmente significativo".

Aliás, frisou, "existem registos de ocorrências sísmicas históricas com impacto significativo, em particular em 1748 onde a intensidade máxima terá atingido o grau VIII (MM56). Destaque ainda para outros sismos com impacto na ilha da Madeira, ocorridos em 1816, 1866, 1918, 1923 e 1975. Este último, ocorrido em 31 de maio de 1975, teve localização epicentral relativamente afastada do arquipélago, cerca de 350km a Norte do Funchal, mas devido à elevada magnitude, 8.1, os efeitos no arquipélago foram importantes, tendo a intensidade máxima atingido o grau VI (MM56)".

Na altura, já com o balanço do sismo que todos sentiram, era referido também que "nos últimos 2 anos ocorreram 80 sismos, regra geral de baixa magnitude, com localização epicentral próxima do arquipélago". Diga-se que nos últimos quase dois anos, foram várias ocorrências do género, quase todas de fraca magnitude.