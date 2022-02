IPMA volta a corrigir magnitude do sismo na Madeira para 5.1

O IPMA voltou a corrigir a magnitude do sismo sentido na madeira esta madrugada, desta feita aproximando-se mais do cálculo inicial.

Assim, depois de num primeiro momento ter apontado para 5.2 na escala de Richter, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera refez a informação para 5.0.

Agora, o valor aponta para 5.1, num abalo sentido em toda a ilha pelas 4h32:39 na latitude 32.26 N e longitude 16.92 W, a 5 km de profundidade a sul do Funchal.

Tal como já temos vindo a referir, o IPMA recorda que "agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação".

A última ocorrência nesta zona geográfica tinha sido no passado dia 10 de Fevereiro, num sismo a Nordeste do Porto Santo, com magnitude de 2.5 e a 47 km de profundidade e não perceptível à sensibilidade humana.