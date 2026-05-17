Movimento de mercadorias nos Portos da Madeira cresceu 5,57% no 1.º trimestre

O movimento de mercadorias nos Portos da Madeira cresceu 5,57% no primeiro trimestre deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados horam hoje avançados pela Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM).

De acordo com nota à imprensa, estamos a falar de um crescimento de 18.279 toneladas, impulsionado pela mercadoria contentorizada que representou nos primeiros três meses deste ano 207.190 toneladas. Foram mais 16.726 toneladas, 8,79%, do que no primeiro trimestre de 2025.

"Os Portos da Madeira continuam a afirmar-se como infra-estruturas estratégicas para o desenvolvimento económico da Região. São plataformas essenciais para o turismo, para o abastecimento e para a competitividade das nossas empresas”, destaca o secretário regional da Economia. José Manuel Rodrigues sublinha que, "este crescimento demonstra, uma vez mais, a importância das infraestruturas portuárias no dinamismo económico da Madeira".

Além disso, o governante considera que estes números revelam a confiança que os operadores logísticos e económicos depositam nos Portos da Madeira, que #continuam focados em garantir infraestruturas eficientes e serviços cada vez mais competitivos".

Depois da mercadoria contentorizada, foram movimentados 1.401 contentores (+7,99% do que no primeiro trimestre de 2025), foi a carga geral que registou o maior crescimento, 6,6%, resultado de um movimento de 12.016 toneladas. Neste mesmo período, subida também nos granéis líquidos (de 80.172 toneladas para 83.374 toneladas), o que significa um aumento de 3,99%. No sentido inverso, a entrada de granéis sólidos na Região sofreu uma ligeira queda, passando de 45.722 toneladas nos primeiros três meses de 2025 para 43.276 toneladas no arranque deste ano.



Todos estes resultados, nota o secretário regional, acontecem num período em que o principal porto regional de carga, o Caniçal, está em obras de beneficiação. “Mesmo com os inevitáveis constrangimentos causados pelas obras em curso no Porto do Caniçal, conseguimos superar os resultados do período homólogo, que já tinha sido um dos melhores de sempre”, sublinha, acrescentando: “Este crescimento é particularmente significativo e revelador da resiliência da operação portuária, mas também da forma exemplar como toda a equipa da APRAM e os seus parceiros têm sabido adaptar-se, garantindo eficiência e continuidade no serviço", aponta.



Em relação aos automóveis, os portos regionais movimentaram 3.153 viaturas de Janeiro a Março deste ano: 2.520 entradas e 633 saídas. Números ligeiramente inferiores ao primeiro trimestre de 2025, em que entraram na Região 2.629 viaturas e saíram 609.

