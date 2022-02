Sismo de magnitude 5.2 no mar foi sentido na Madeira

Um sismo de magnitude 5.2 na escala de Richter foi registado na madrugada desta quarta-feira, pelas 4h32 no arquipélago da Madeira.

O abalo durou alguns segundos e foi sentido pelos madeirenses por toda a Região, fazendo lembrar o fenómeno ocorrido há perto de dois anos.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o epicentro do sismo ocorreu no mar a cerca de 50 quilómetros a Sul do Funchal, atingindo uma magnitude 5.2 na escala de Richter, idêntica à que foi registada a 7 de Março de 2020.

"O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 16-02-2022 pelas 04:32 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 5.2 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 50 km a Sul do Funchal", lê-se no comunicado emitido há instantes pelo IPMA.

O epicentro ocorreu no mar, a uma profundidade de 7 quilómetros, numa região geográfica relativamente próxima do evento ocorrido há dois anos.

Embora neste primeiro comunicado o IPMA refira que "até à elaboração deste comunicado não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido", a verdade é que o abalo foi sentido pela população sobretudo na costa Sul da ilha da Madeira.

Quem estava a dormir afirma que despertou ao sentir a cama a tremer, com uma vibração crescente, embora aparentemente de curta duração. Alguns cães desataram a ladrar.

A situação causou um enorme sobressalto. Algumas pessoas abandonaram as habitações e saíram para a rua. Nos serviços, gerou-se momentos de alguma apreensão.

O IPMA refere que vai continuar a acompanhar esta situação e emitirá novos comunicados caso se justifique. A possibilidade de ocorrer eventuais réplicas é uma possibilidade.