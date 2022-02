Uso obrigatório de máscara em espaços exteriores poderá manter-se nas escolas da Madeira

Embora seja praticamente certo o fim do uso obrigatório de máscara em espaços exteriores a partir do próximo mês, o presidente do Governo Regional tem dúvidas que tal possa também abranger as escolas.

“Vamos analisar”. Esta foi a resposta dada à margem de visita ao Hospital Veterinário da Madeira, quando questionado se recuou quanto à data para o alívio no uso obrigatório da máscara foi para evitar incongruência no Carnaval e se o aliviar desta medida seria também aplicada nos espaços exteriores das escolas.

Miguel Albuquerque remeteu a decisão no âmbito do contexto escolar para aquilo que for o entendimento da Autoridade Regional de Saúde. “Tomo as decisões ouvindo os especialistas”, justificou.

Depois de ter admitido deixar cair a máscara ainda este mês, Albuquerque ontem fez saber que a medida só deverá vigorar lá para meados de Março, conforme noticia o DIÁRIO na edição impressa desta quinta-feira.

“Tem a ver com aquilo que tem sido os casos de pandemia que temos constatado, ou seja, ainda estamos com números que devem ser avaliados até ao fim do mês e eu penso que na primeira ou segunda semana [de Março] vamos tomar essa decisão”, respondeu, e assim justificar o recuo que garante “nada tem a ver com o Carnaval”. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira

Mesmo assim reitera que “a gravidade desta variante é reduzida, o número de internamentos tem diminuído, a vacinação está a aumentar substancialmente outra vez, vamos chegar aos 92 ou 93% que é o nosso objectivo e partir daí temos condições parta transformar esta pandemia com esta variante numa endemia”.

O Governo Regional adiou a intenção de determinar o fim da obrigatoriedade de uso de máscara em espaços exteriores para evitar a incongruência por ocasião do Carnaval - entre o final deste mês e início do próximo. Recuo que estará relacionado não propriamente com a actual situação epidemiológica na Região, mas com o facto de ter cancelado, já no início do ano, a realização do Cortejo Alegórico de Carnaval, evento cartaz da quadra que se avizinha. Deixar ‘cair a máscara’ com o Carnaval ‘à porta’, seria medida inconveniente face às decisões já tomadas, daí ter reconsiderado o prazo para começar a libertar a protecção facial.

Miguel Albuquerque, que havia admitido no início deste mês levantar em ainda em Fevereiro a obrigatoriedade de uso de máscara no exterior, afirmou esta quarta-feira que essa concretização só deverá ocorrer na segunda metade do próximo mês de Março.

“Na segunda metade de Março vamos tomar uma decisão sobre essa matéria”, afirmou ontem à margem de acto público, emendando assim o que havia referido em Santana no passado dia 7, tendo na altura proferido que “dentro de poucas semanas, possivelmente ainda este mês, deixará de ser obrigatório o uso de máscara ao ar livre”.