Família realojada após incêndio atingir uma casa no Poço Barral

Uma família de cinco pessoas teve de ser realojada na sequência de um incêndio que deflagrou, na madrugada deste domingo, numa habitação na Rua do Poço Barral, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 5h40 para um fogo em uma árvore, tendo sido accionados os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses.

À chegada ao local, os operacionais verificaram que as chamas já se tinham propagado a uma habitação e a uma agência imobiliária.

Duas crianças, de 11 e 6 anos, e um jovem de 18 anos foram transportados para o hospital devido à inalação de fumos. Os pais recusaram assistência hospitalar.

No local estiveram cinco viaturas e 16 operacionais.