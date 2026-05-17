Linha de emergência accionada para a família afectada por incêndio

A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude informou que a Linha de Emergência Social foi accionada na sequência do incêndio ocorrido, na madrugada deste domingo e que atingiu uma habitação na Rua do Poço Barral, no Funchal.

Segundo a tutela, a família afectada foi realojada e encontra-se a ser acompanhada pelas autoridades competentes, após o fogo que obrigou à intervenção dos meios de socorro e deixou a habitação temporariamente sem condições de habitabilidade.

Adianta que, “logo que estejam reunidas as condições”, a família regressará à sua casa, sendo expectável que isso aconteça “com a maior brevidade possível”.