Linha de emergência accionada para a família afectada por incêndio
A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude informou que a Linha de Emergência Social foi accionada na sequência do incêndio ocorrido, na madrugada deste domingo e que atingiu uma habitação na Rua do Poço Barral, no Funchal.
Segundo a tutela, a família afectada foi realojada e encontra-se a ser acompanhada pelas autoridades competentes, após o fogo que obrigou à intervenção dos meios de socorro e deixou a habitação temporariamente sem condições de habitabilidade.
Andreia Correia , 17 Maio 2026 - 10:26
Adianta que, “logo que estejam reunidas as condições”, a família regressará à sua casa, sendo expectável que isso aconteça “com a maior brevidade possível”.
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