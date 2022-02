IPMA corrige magnitude do sismo na Madeira para 5.0

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) corrigiu a magnitude do sismo registado na madrugada desta quarta-feira na Madeira, passando dos 5.2 avançados inicialmente para os 5.0 na escala de Richter.

"O IPMA informa que no dia 16-02-2022 pelas 04:32 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 5.0 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 35 km a Sul do Funchal", refere num comunicado divulgado há instantes.

O organismo refere que de acordo com a informação disponível até ao momento, o abalo "não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli modificada) no concelho de Câmara de Lobos (Ilha da Madeira)".

Nota que a vibracão "foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Funchal, Machico, Ribeira Brava e Santa Cruz (Ilha da Madeira)".

Acrescenta que se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados, lembrando que a localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas.

"Agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação", lembra o IPMA.

Em todos os casos, devem ser acompanhadas as indicações dos serviços de Protecção Civil.