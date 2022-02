Trânsito 'tranquilo' no início desta manhã

Bom dia. A manhã desta quinta-feira começou tranquila nas estradas da Madeira, com a já natural maior concentração de viaturas , nomeadamente na Via Rápida, rumo ao Funchal e no sentido Machico - Ribeira Brava.

Viaturas que se afunilam desde a zona da Cancela até ao nó de Pestana Júnior são uma tradição que os dias úteis de semana deixam sempre transparecer durante as manhãs.

Todas as outras estradas mais movimentadas e procuradas para entrar na cidade do Funchal apresentam uma movimentação tranquila.

Num dia que promete mais sol, quem vem em viagem e apanha os raios de frente terá de ter maiores cautelas. Não há chuva no horizonte a sul ou a norte, pelo que em termos de piso, os condutores podem conduzir sem essa premissa e condicionamento.