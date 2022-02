Escola Horácio Bento de Gouveia foi alvo de ciberataque

A Escola Horácio Bento de Gouveia, localizada no Funchal, anunciou através das suas redes sociais que foi alvo de um ciberataque. Indica que o site do estabelecimento "foi recentemente manipulado por terceiros com o propósito de publicitarem uma instituição da área do crédito".

A escola conseguiu anular a publicação e já desencadeou um conjunto de medidas de protecção.

"A nossa base de dados está noutra área do site, pelo que qualquer informação no que respeita à proteção de dados não foi comprometida. O acesso parece ter ocorrido através de uma funcionalidade que está a explorar uma fragilidade do Wordpress, com o intuito de fazer publicações não autorizadas em sites", explica na mesma nota.

O estabelecimento de ensino continua a investigar o sucedido e tomará todas as medidas necessárias para aumentar a segurança dos meios de comunicação.