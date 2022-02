CMF lança catálogo da exposição ‘Espaços em Volta’

O catálogo da exposição ‘Espaços em Volta’, cuja autoria é do artista Jacinto Rodrigues teve hoje o seu lançamento oficial.

Esta exposição que esteve patente nos jardins do Parque Santa Catarina inaugurou-se no dia 22 de outubro de 2021 e encerrou-se hoje. É de salientar que este projeto resultou da parceria com a Câmara Municipal do Funchal. O design do catálogo esteve a cargo do designer Abel Freitas e as fotografias foram recolhidas pelo Ângelo Sousa e pela Carlota Andrade.

Nesta exposição temporária uniu-se a poesia em forma escultórica à natureza, reunindo formas e conceitos em materiais tais como granito, mármore, basalto, madeira e ferro devolvendo-os à sua essência enquadrando-os nas flores, na terra, na relva.

A exposição incluiu oito esculturas, elaboradas nos materiais já enunciados, e uma das esculturas permitiu que todos acompanhassem o processo construtivo. Foi um espetáculo original e criativo que promoveu os valores naturais das rochas, da madeira e dos jardins e foi uma oportunidade única para o desenvolvimento de conceitos estéticos e criativos de todos os que a visitaram.

Jacinto Rodrigues relacionou a sua obra com os jardins, devolvendo ao seu habitat natural a sua poesia escultórica. A ideia consistiu em complementar alguns jardins e recantos do parque o que, por um lado, enriqueceu a sua arquitetura paisagística e, por outro, encerrou as obras escultóricas, visto que também elas necessitavam de encontrar o seu próprio espaço.

A cidade do Funchal assume-se como um espaço privilegiado para a criação artística, permitindo que a arte e a imaginação coabitem no dia-a-dia dos cidadãos. O Município foca-se, desta forma, em dinamizar os espaços públicos, mas, fundamentalmente, em evidenciar o potencial criativo dos artistas, em proporcionar-lhes novos palcos, com públicos diferenciados e mais abrangentes.