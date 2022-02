Inauguração da Exposição "Espreitando na Diáspora"

A Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, 'abriu' hoje as portas para a inauguração da Exposição de Octávio Passos intitulada "Espreitando na Diáspora".

Octávio Passos é fotógrafo a trabalhar nas áreas do foto-jornalismo. É natural da Madeira, mas agora exerce a sua actividade no plano nacional e internacional.

Esta Exposição reúne trabalhos que captam quotidianos, assumindo uma forte carga estética e emocional.

As fotos de Octávio Passos reportam a acontecimentos extremos e diferenciadores das rotinas das populações, nalguns dos casos de registo memorial da história humana.

Das fotografias expostas nesta Exposição destacam-se fotografias do que foi a catástrofe do "20 de fevereiro de 2010", na Madeira; fotografias dos incêndios florestais; fotografias do mundo desportivo; fotografias com registos documentais sobre comunidades e mundos desconhecidos...

A Exposição " Espreitando na Diáspora" contou com a participação do fotógrafo Octávio Passos que, com os presentes neste evento cultural, falou dos contextos do universo contextual de cada um dos seus trabalhos e sobre os desafios que se colocam a um fotografo com a linha de intervenção como a que ele representa.