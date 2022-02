Conferência 'Ambiente e Ultraperiferia' traz investigadora de Coimbra à 'Francisco Franco'

A Escola Secundária de Francisco Franco promove duas conferências sobre 'Ambiente e Ultraperiferia', tendo como oradora a professora doutora Isabel Valente, do Centro de Estudos Interdisciplinares do séc. XX da Universidade de Coimbra.

As sessões decorrem esta quinta-feira, 10 de Fevereiro, pelas 19h15, e na próxima segunda-feira, dia 14, pelas 10 horas, na Sala de Sessões.

Na sequência da colaboração estabelecida entre a 'Francisco Franco', através dos programas europeus – Escola Embaixadora do Parlamento Europeu e Clube Europeu - e a Universidade de Coimbra, Isabel Valente desloca-se à Região como oradora convidada para realizar as respectivas palestras.

A sessão de hoje é dirigida a alunos EFA (Educação e Formação de Adultos) e versará a temática 'Cidadania, educação ambiental e sustentabilidade'.

No dia 14 a conferência intitulada 'O Mar das Regiões Ultraperiféricas da UE- o potencial da Economia Azul', contará, para além da palestra, com a apresentação de trabalhos de dois grupos de alunos das turmas 12.º-15: Beatriz Nóbrega, Francisco Rodrigues, e Joana Mendonça, e 12.º-18: Carlos Gouveia, Jorge Freitas, e Tiago Miranda. Uma contribuição dos alunos 'Embaixadores Júnior' para o debate da temática, em amostragem do trabalho desenvolvido em sala de aula.

Promover a sustentabilidade e preservar os oceanos e a água, praticar políticas agrícolas e alimentares adequadas, conseguir equilíbrios no comércio internacional, são apenas alguns dos desafios colocados na actualidade para alcançar os objectivos do 'European Green Deal', o Pacto Ecológico Europeu.

As conclusões destes eventos serão inseridas na Conferência sobre o futuro da Europa, iniciativa a decorrer sob a égide da União Europeia, que pretende ser um diálogo aberto, inclusivo, e, transparente de auscultação da opinião dos cidadãos reflectindo sobre a diversidade e aprofundamento do "exercício do projecto europeu”.