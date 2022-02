Mercado imobiliário bate recordes na Madeira

A criação de empresas de mediação duplicou na Madeira em 2021 a reboque de um sector que promete continuar em alta. No ano passado foram 158, quase duplicando os números do ano anterior. Esta é a notícia que faz a manchete da edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO, onde lhe dizemos que o Governo não tem vaga na habitação social para alojar uma mulher que foi despejada em Santo António.

Na madrugada de ontem, a terra tremeu na Região, mas os especialistas afastam ameaça vulcânica. “Não há evidência de erupções recentes” na crosta oceânica onde, na madrugada de ontem, um sismo de magnitude 5.1 – o segundo em menos de dois anos - tirou o sono a milhares de madeirenses. O DIÁRIO ouviu os argumentos de Víctor Prior, de João Baptista e de José Pacheco, este último, vulcanólogo açoriano.

No seu DIÁRIO de hoje trazemos-lhe uma entrevista com Elisa Ferreira, que diz que há mais desenvolvimento para além da coesão. A comissária europeia explica a nova abordagem estratégica para as Regiões Ultraperiféricas que apresentará em Maio. “Portugal e a Madeira têm um longo caminho ainda a percorrer”, aponta.

Ainda com chamada da primeira página temos a notícia de que o Laboratório da PJ resolve homicídio na Ribeira Brava. O julgamento do arguido que é acusado da morte de uma idosa de 86 anos está marcado para 17 de Março.

Neste edição, no que à pandemia da covid-19 diz respeito, o Governo admite deixar cair a máscara em Março. Miguel Albuquerque deu conta, ao DIÁRIO, da possibilidade de a máscara deixar de ser obrigatória em espaços exteriores.

