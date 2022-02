IGN de Canárias calculou sismo na Madeira em 5.8

O Instituto Geografico Nacional (IGN) em Canárias, inicialmente, pelas 4h36 desta madrugada, publicou no Twitter uma informação que dava conta que o sismo na Madeira tinha uma magnitude de 5.8 na escala de Richter e a uma profundidade de 19 km.

Mais tarde, cerca de 1 minuto depois, reviram a magnitude do terramoto em 5.3 e a uma profundidade de 5 km.

Por fim, pelas 5h22, voltaram a rever a magnitude em 5.4 e a uma profundidade de 34 km, mais precisamente na latitude 32.2099 e longitude 16.8688.

Refira-se que este instituto espanhol tem uma larga experiência neste tipo de eventos, mais recentemente com a erupção vulcânica do Cumbre Vieja, em La Palma, que ao longo de quase 3 meses contou com milhares de eventos do género.

Até agora não há informações de réplicas deste sismo que acordou a Madeira na madrugada desta quarta-feira.