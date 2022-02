Clínicas Vetmedis vão “continuar a crescer” para cobrir todos os concelhos

Além do “projecto altamente inovador” que é a concretização da ‘cidade do animal’ a surgir “seguramente este ano e o mais rápido possível” no Parque Empresarial de Câmara de Lobos, a rede de clínicas e lojas Vetmedis, actualmente com 14 estabelecimentos todos localizados em concelhos da costa Sul da ilha da Madeira, poderá ainda este ano ser alargada e cobrir os restantes concelhos da Região.

Pelo menos esta é a expectativa hoje manifestada por Duarte Correia, à margem da visita do presidente do Governo Regional ao Hospital Veterinário da Madeira. Oportunidade para realçar que o Hospital Veterinário, inaugurado em 2017, “é um sonho que se tornou realidade e muito sustentado” porque “a população percebeu as mais-valias de um hospital veterinário e quatro anos e meio depois se calhar o nosso problema já é novamente espaço”, admitiu, na presença de Joana Lopes, que juntamente com Duarte Correia são sócios-gerentes do hospital e proprietários das lojas Vetmedis.

Dito isto assegurou que o objectivo é “continuar a crescer” ao reconhecer a importância das clínicas Vetmedis, porque “alongam o Hospital Veterinário em cada concelho”.

Por isso “o projecto para este ano ainda é crescer para conseguirmos levar o hospital veterinário a cada concelho e estarmos cada vez mais perto das pessoas”, afirmou.

Inaugurado em Setembro de 2017 o HVM tem como sócios-gerentes os veterinários Duarte Correia e Joana Lopes, igualmente proprietários das clínicas e lojas Vetmedis.

Grupo Vetmédis que nasceu em Julho de 1999, em Machico, conta actualmente com 14 lojas – espalhadas pelos concelhos da costa Sul da Madeira – e o Hospital.

A unidade hospitalar está aberta durante 24 horas, para urgências. Para consultas, exames e tratamentos, funciona diariamente das 9 horas às 22 horas (dias úteis), até às 18 horas (ao sábado) e até às 13 horas (ao domingo).

No Hospital Veterinário trabalham 48 pessoas (em todo o Grupo são quase 80 postos de trabalho): 14 médicos-veterinários, sete enfermeiros, 14 auxiliares de internamento e de limpeza, cinco recepcionistas e oito funcionários administrativos.