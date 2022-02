A Madeira vai continuar e até reforçar o investimento na transição digital. A garantia e do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, assumida no encerramento da concorrida conferência dos 25 anos da StartUp Madeira, realizada no hotel Savoy Palace.

"Queremos continuar a apostar na transição digital" declarou, ao mesmo tempo que sublinhou a grande satisfação pela aposta da Região nos nómadas digitais

Lembrou que ao abrigo do PRR a Madeira reserva "21 milhões de euros na preparação e consolidação desta política" de modo consolidar o aproveitamento "desta oportunidade única".

Não esqueceu que este "trabalho extraordinário" da StartUp Madeira deveu-se à decisão politica de Alberto João Jardim e João Cunha e Silva, ambos também presentes na conferência.

Para Albuquerque o digital é o garante da transição económica para o empreendedorismo inovador, fruto da evolução extraordinária que a economia digital tem vindo a registar.

Para a Madeira em particular é também uma oportunidade histórica de atenuar a periferia física da Região, que garante oferecer condições únicas aos nómadas digitais.