Albuquerque diz que PSD tem condições para continuar projecto de desenvolvimento da Madeira

O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, reeleito na sexta-feira, afirmou hoje que o partido tem "todas as condições para continuar um projeto de desenvolvimento integral" da região e destacou quatro principais desafios para os próximos anos.

Em declarações à agência Lusa, o também chefe do executivo madeirense considerou que o ato eleitoral interno, realizado na sexta-feira, "correu muito bem", com uma "votação maciça na única candidatura".

Miguel Albuquerque referiu que o XVIII Congresso regional está marcado para os dias 05 e 06 de março, no Funchal, no qual o social-democrata vai apresentar uma moção de estratégia global intitulada "Madeira Sempre", que se centra sobretudo nas eleições regionais do próximo ano e defende uma coligação PSD/CDS-PP.

"No último ciclo político ganhámos cinco eleições na Madeira e fomos, no contexto das últimas eleições nacionais antecipadas, o único sítio onde a coligação ganhou e o PSD ganhou. Portanto, temos todas as condições para continuar um projeto de desenvolvimento integral da Madeira, salvaguardando os interesses fundamentais da região, no contexto do Estado português e das autonomias políticas", afirmou.

Para os próximos anos, frisou, há um conjunto de desafios para "ganhar".

"Desde logo a recuperação económica e social da região, a transição para a economia digital, que está a correr muito bem, o alargamento dos poderes autonómicos e a revisão, obviamente, da Lei das Finanças Regionais", apontou.

Miguel Albuquerque foi reeleito presidente do PSD/Madeira na sexta-feira, numa eleição direta na qual era o único candidato, com 2.370 votos (98%), num universo de 2.410 votantes, estando inscritos 2.625 militantes.

De acordo com os dados divulgados, foram contabilizados 22 votos brancos, 18 nulos, tendo a lista encabeçada por Miguel Albuquerque somado 2.370.

Desde que assumiu a liderança do partido em 2014, Albuquerque foi o único candidato à presidência da Comissão Política em todas as eleições internas, tendo obtido 98,2% dos votos em 2016, 98,4% em 2018 e 87,3% em 2020.

O líder do PSD/Madeira tem 60 anos (nasceu em 04 de maio de 1961) e é advogado de profissão.

Desempenhou vários cargos de chefia no partido e foi presidente da Câmara Municipal do Funchal, o município mais populoso e importante da região, entre 1994 e 2013, tendo sido eleito quatro vezes sempre com maioria absoluta.

Miguel Albuquerque assumiu pela primeira vez o cargo de presidente do Governo da Madeira em 20 de abril de 2015, após umas legislativas que o PSD ganhou com maioria absoluta, e foi reeleito em 22 de setembro de 2019 com maioria relativa, o que motivou uma coligação governamental com o CDS-PP.

Os militantes sociais-democratas madeirenses também elegeram os delegados ao XVIII congresso.

De acordo com o regulamento do partido, só puderam votar e ser eleitos os militantes que tinham as quotas regularizadas até 2021 e que se tivessem inscrito no PSD até 05 de fevereiro de 2021 -- cerca de 2.600 --, sendo que o prazo para pagamento das quotas terminou em 20 de janeiro de 2022.