Arrancaram ontem gravações do filme 'Feiticeiro do Norte - O trovador'

As gravações para o novo filme de Martinho da Silva Andrade, intitulado 'Feiticeiro do Norte - O trovador', começaram ontem, dia 12 de Fevereiro, sob a chancela da MSAFILMES International.

O filme será rodado, durante os próximos seis meses, em todos os concelhos da Madeira.

Com cerca de 50 minutos, este é um trabalho que, segundo realizador madeirense Martinho da Silva Andrade, irá engrandecer a cultura madeirense e promover o município e freguesias do Norte da ilha.

Trata-se de um documentário, em parte, com a presença do feiticeiro na sua própria casa, fazendas e arruamentos, e onde serão também relembradas as principais trovas deste artista madeirense, assim como as vivências de outrora e a pobreza, sempre enaltecendo os valores daquela época.

A produção conta com a participação de Ricardo Sousa no papel de Manuel de Gonçalves de Freitas, o trovador; Clementina Nascimento e família, duas sobrinhas do 'Feiticeiro' e Júlia, uma estudante universitária natural da freguesia.

O 'Feiticeiro do Norte' nasceu em 1858 e, após um longo período emigrado no Brasil, faleceu a 19 de Março de 1927 na sua casa no Arco de são Jorge, concelho de Santana.

O filme conta ainda com o apoio da Junta de Freguesia do Arco de São Jorge.

O realizador, que é natural da freguesia de São Jorge, realiza o seu quarto filme.

Filmes de Martinho da Silva Andrade:

- Gaiatos - 2012

- O Retratista -2014

- O Feiticeiro do Sul -2021

- Feiticeiro do Norte Trovador -2022