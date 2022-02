Governo vai continuar a investir nas tecnologias nas escolas da Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou, esta manhã, a Escola Básica e Secundária de Machico, que recentemente inaugurou mais uma ‘Sala do Futuro’ na Madeira, e assegurou que o Governo vai continuar a investir na tecnologia e robótica nas escolas, com vista a capacitar os jovens para um futuro cada vez mais digital. “É um investimento decisivo para o futuro da Madeira. As escolas da Região têm feito um trabalho notável no campo da inovação tecnológica, que vai ser o futuro e que será determinante para todo o andamento da economia, da forma que vivemos e trabalhamos. Portanto, é fundamental antecipar nas escolas essa formação”, disse.

De acordo com o professor Carlos Abreu, responsável pela ‘Sala do Futuro’, em Machico, os alunos têm aproveitado aquele espaço para desenvolver diversos projetos didácticos, com recurso a vários materiais tecnológicos, tais como uma impressora 3D, um painel interativo, materiais obsoletos, aparelhos de voz e de robótica. “Aqui conseguimos dinamizar e alavancar o processo de ensino e notamos que os alunos estão mais empenhados e motivados", concluiu.

A Escola Básica e Secundária de Machico é o 13.º estabelecimento escolar da Região que foi equipado com uma ‘Sala do Futuro’, juntando-se assim às escolas da Calheta, Caniço, Santa Cruz, Estreito de Câmara de Lobos, Curral das Freiras, Ponta de Sol, Ribeira Brava, Porto Santo, Liceu Jaime Moniz, Gonçalves Zarco e Brazão de Castro.