Porto Santo cria linha para apoiar população

Câmara Municipal do Porto Santo em colaboração com a Junta de Freguesia do Porto Santo criou uma linha de apoio social que pretende dar resposta às necessidades da população confinada, tendo em conta também as restantes medidas restritivas decretadas pelo Governo Regional, no âmbito do combate à propagação do novo coronavírus. O 291 980 630 funciona das 9 horas às 12h30 e das 14 horas às 17h30 para dar eresposta sobretudo às necessidades mais prementes, mas não só. Na próxima reunião, outras serão discutidas.

A linha agora criada pretende responder às necessidades das pessoas confinadas, sobretudo a nível da aquisição de produtos de mercearia, pagamentos de serviços essenciais e encaminhamento de pedidos de apoio logístico, do próprio município ou em articulação com as diversas entidades locais, voluntários e associações que demonstraram disponibilidade para o efeito, nomeadamente a Associação de Motards do Porto Santo, adianta a Câmara. Vai funcionar ainda para o encaminhamento de pedidos de cariz social, para a agilização de procedimentos com vista à Comparticipação Municipal em Medicamentos no âmbito do ‘Projecto Oficina Móvel + Saúde’; e ainda para Assuntos relacionados com rendas sociais e pedidos de recalculo de rendas em função de perda de rendimentos ou alteração de circunstâncias.

A Câmara Municipal e a Junta “estão devidamente alinhadas, com as preocupações manifestadas no âmbito da Comissão Municipal de Protecção Civil, no apoio às suas populações, através de um conjunto de medidas articuladas institucionalmente, com o objectivo de salvaguardar as necessidades encontradas”, sublinham.

Com o Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM) activado desde o passado dia 4, a Câmara e a Junta assumem como prioridade concentrar “os recursos financeiros na estabilidade das famílias e na recuperação das empresas”.

Idalino Vasconcelos e Joselina Melim, respectivamente presidente da Câmara e da Junta apelam à população que cumpra as orientações da Autoridade de Saúde Local e do Governo Regional, assim como “ao cumprimento da responsabilidade individual de cada munícipe”, no combate à pandemia de Covid-19. “Isso fará a diferença e no sucesso do controle da pandemia no nosso concelho-ilha”, recordam.