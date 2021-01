Governo Regional pressiona Lisboa para que a Binter retome as ligações

O Secretário Regional de Turismo e Cultura enviou esta manhã uma comunicação ao Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações manifestando a grande preocupação do Governo Regional pelo cancelamento da ligação área esta manhã entre a Madeira e o Porto Santo decidida pela companhia de aviação Binter.

Eduardo Jesus evidencia que “esta situação é incompreensível", pois, refere, "não se verifica situação de mau tempo que inviabilize as ligações aéreas, verificando-se o normal funcionamento dos movimentos de aterragem e descolagem de outras companhias aéreas”. Além disso, sublinha que o Porto Santo “está isolado dada a ligação marítima estar suspensa devido à manutenção do navio que efetua as ligações marítimas” e frisa a “existência de passageiros doentes sujeitos a tratamentos médicos inadiáveis na ilha do Porto Santo a aguardarem a ligação para a Madeira, os quais, não foram notificados pela companhia do cancelamento”.

Neste sentido, o Secretário Regional reforça que “face ao exposto e atentas as obrigações de serviço público que a companhia Binter está contratualmente vinculada a cumprir, solicitamos a esse Gabinete todas as diligências de modo a que a normalidade de ligação aérea com o Porto Santo seja reposta assegurando a mobilidade dos cidadãos”.