PS vê com “extrema preocupação” cancelamento súbito do voo da Binter

O deputado Miguel Brito manifestou, em comunicado remetido esta tarde à imprensa, a "extrema preocupação" do PS Madeira face ao cancelamento do primeiro voo da Binter, que efectua a ligação entre o Porto Santo e a Madeira, hoje de manhã.

Os socialistas advertem para "a imperativa necessidade que esta ligação aérea se mantenha activa e a funcionar correctamente, garantindo a correta mobilidade entre ilhas".

"O facto de esta ser a única ligação regular disponível para a ilha de Porto Santo durante o mês de Janeiro, resultado da paragem do navio Lobo Marinho para manutenção, acarreta para a ligação aérea uma responsabilidade acrescida face às necessidades inadiáveis da população porto-santense de se deslocarem à Madeira para usufruir de serviços de saúde, por exemplo".

Miguel Brito reforça que caso o cancelamento da ligação aérea se deva a outros factores que não devido às condições meteorológicas, conforme avançado hoje pelo secretário Regional de Turismo e Cultura, "obriga a um necessário inquérito de apuramento de responsabilidades e cumprimento contratual".

"Os cidadãos de Porto Santo não podem ficar isolados desta forma e cabe às entidades competentes assegurar todas as diligências no sentido de que a ligação seja reposta o mais rapidamente quanto possível, com toda a segurança", vinca o deputado.

Por outro lado, salienta que "o PS Madeira não partilha da opinião do senhor presidente do Governo Regional que admitiu ser 'uma bênção' para o Porto Santo a paragem em janeiro do Lobo Marinho, a propósito do evoluir da situação pandémica regional".

"Consideramos que a mobilidade entre ilhas deve ser assegurada todo o ano, sem exceção, por via marítima e aérea, havendo sempre a redundância de transportes na ligação por forma a suprimir de forma efetiva o isolamento da ilha do Porto Santo", remata a mesma nota.