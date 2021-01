Autarca do Paul do Mar relata “noite de medo”

“Que noite de medo por causa da tempestade "Filomena", infelizmente já causou estragos em pelo menos numa moradia na nossa freguesia”, precisamente no telhado de uma casa, relatou há instantes o presidente da Junta de Freguesia do Paul do Mar, que descreveu os momentos da força da intempérie e que terá deixado rasto na localidade.

Os estragos estão também ao nível da agricultura com muitas bananeiras caídas, para muitos agricultores um complemento de rendimento, uma vez que dedicam-se predominantemente ao cultivo da banana.

“Vamos aguardar que a luz do dia chegue para assim ver melhor o ponto da situação”, manifestou, acrescentando que a Junta está ao “dispor para ajudar”, no entanto deixou um alerta: “Fiquem em casa, evitem sair. Só se for em casos extremos”, aconselhou.

Os automobilistas não devem transitar no acesso entre Fajã da Ovelha e o Paul do Mar devido às muitas pedras que estão sobre o asfalto, e que já terá causado danos numa viatura, segundo relatou.